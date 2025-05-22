Девушка Тимати похвасталась кольцом за несколько сотен тысяч рублей

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Возлюбленная Тимура Юнусова (Тимати), модель Валентина Иванова, похвасталась дорогостоящим кольцом с изумрудом. Об этом сообщает Telegram-канал «Звездач».

По данным издания, Иванова заказала украшение стоимостью от $4,5 тысяч (около 358,8 тысяч рублей по текущему курсу – «Газета.Ru»). Модель приобрела кольцо под цвет своих глаз.

«Такое чувство, будто это кольцо выбрало меня. Настоящий изумруд. И он как будто живой…» — рассказывала модель.

В январе Тимати подарил возлюбленной кольцо с крупным бриллиантом от ювелирного бренда GRAFF, стоимость которого составляет от 1 миллиона рублей. После подарка модель пошутила в соцсетях, что сказала рэперу «нет».

В апреле стало известно о беременности Ивановой. Мать Тимати Симона Юнусова опубликовала модель с округлившимся животом. Позже возлюбленная рэпера подтвердила, что ждет ребенка.

В мае Валентина Иванова предстала перед камерой в белом бюстгальтере с кружевом, который дополнила макси-юбкой в тон. Модель обнимала округлившийся живот.

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