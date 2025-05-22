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Блогерше Битмама продлили арест по делу о мошенничестве

IZ.RU: блогерше Битмама продлили арест до 29 августа
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bitmama888/Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Блогерше Валерии Федякиной, известной под псевдонимом Битмама, продлили срок по делу о мошенничестве в особо крупном размере. Об этом сообщает IZ.RU.

Битмама останется в СИЗО до 29 августа 2025 года. Ей предъявлены обвинения по ч. 4 ст. 159 УК РФ «Мошенничество».

Федякину обвинили в организации финансовой пирамиды. Блогерша выводила многомиллионные средства за рубеж в обход валютного контроля и ограничений. Полученные наличные средства она переводила в криптовалюту, которая хранилась на ее криптокошельке в ОАЭ.

В материалах дела против Федякиной говорится, что ущерб по одному эпизоду составляет порядка 800 млн рублей, общая сумма ущерба оценивается в не менее 2,2 млрд рублей.

Федякина своей вины не признает. Об этом она сказала после оглашения обвинительного заключения. Рассмотрение уголовного дела продолжается.

Федякину задержали в Москве в сентябре 2023 года. По данным Telegram-канала Baza, знакомый блогерши обвинил ее в обмане – Битмама взяла у него 6,7 млрд рублей, пообещав вернуть их с бонусом в 1%, но пропала. Суд отправил девушку в СИЗО несмотря на то, что на момент ареста она была на шестом месяце беременности.

Ранее у Лерчек начались проблемы со здоровьем под домашним арестом.

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