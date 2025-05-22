У Лерчек начались проблемы со здоровьем под домашним арестом

Под домашним арестом у блогерши Лерчек (настоящее имя Валерия Чекалина) начались серьезные проблемы со здоровьем. Об этом сообщает издание Super.

В Троицком районном суде Москвы адвокаты рассказали, что Чекалину беспокоят боли в ноге, ей также необходимы гормональные блокаторы и визит к гинекологу. Они добавили, что в 2025 году Лерчек трижды подавала ходатайство, чтобы ее отпустили ко врачу, но каждый раз получала отказ.

Кроме того, Чекалина не может полноценно проводить время со своими детьми: отвозить их на учебу и посещать школьные мероприятия. Когда Лерчек рассказывала об этом суду, она расплакалась.

Экс-супруг блогерши Артем Чекалин в своем обращении к суду добавил, что также не может полноценно принимать участие в жизни детей из-за домашнего ареста, и попросил смягчить наказание на период следствия. Обоих оставили под домашним арестом до 26 июня.

Лерчек, ее бывший муж Артем Чекалин и их бизнес-партнер Роман Вишняк с октября 2024 года находятся под домашним арестом без права пользоваться связью и интернетом. По версии следствия, экс-супруг Лерчек — ключевая фигура в этом деле. Его подозревают в незаконном переводе платежей для оплаты фитнес-марафонов компании «Би Фит» в размере 250 млн рублей. Операции совершались через банк в Дубае.

Накануне налоговая нашла у Лерчек новый долг.

Ранее суд в Москве постановил взыскать задолженность по коммунальным платежам с Чекалиной по иску «Мосводоканала».