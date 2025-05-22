Режиссера избили гаечным ключом в Петербурге

Режиссер Турухано попал в больницу в тяжелом состоянии после драки

Полиция проводит проверку по факту драки с использованием гаечного ключа в Красносельском районе Петербурга. Об этом сообщает 78.ru со ссылкой на сообщение ГУ МВД.

21 мая наряд полиции выехал по вызову на улицу Чекистов, где, по словам очевидцев, возле дома № 13 один мужчина избивал другого гаечным ключом. Когда правоохранители прибыли на место происшествия, обоих участников драки уже увезла машина «скорой помощи».

Полиция выяснила, что конфликт возник между собственником гаража и арендатором. Пострадавшим оказался 27-летний оператор и режиссер короткометражных фильмов Иван Турухано. Его госпитализировали в тяжелом состоянии с закрытой черепно-мозговой травмой, ушибом головного мозга и вдавленным переломом с контузионно-геморрагическим очагом. Кинематографист находится в реанимации.

50-летний оппонент попал в больницу с менее серьезными травмами. По факту произошедшего проводится проверка, решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Недавно актриса Марина Денисова рассказала «Газете.Ru», что попала в больницу с двумя переломами ноги после того, что споткнулась на дороге.

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