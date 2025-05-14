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«На ровном месте»: актриса Денисова рассказала, как попала в больницу с двумя переломами

Актриса Денисова заявила, что не сможет ходить два месяца после двух переломов ноги
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denisova_actress/Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Актриса Марина Денисова рассказала «Газете.Ru», что попала в больницу с двумя переломами ноги после того, что споткнулась на дороге. В ту же больницу попала ее свекровь — с инсультом.

«Я действительно попала в больницу. Я на абсолютно ровном месте споткнулась. Шла по дороге, не заметила ямку, нога в нее соскользнула, подвернулась, и я растерялась, не удержала равновесие и рухнула своим весом, как-то подкрутившись еще на собственную ногу. И в итоге у меня два перелома со всякими последствиями. Вчера сделали операцию, и уже мне говорят, что буду ходить где-то через два месяца», — сказала она.

Денисова добавила, что спустя пару дней после инцидента в эту же самую больницу привезли ее свекровь с инсультом.

«А со свекровью тоже у меня история. Я попала в эту больницу и ждала операции. И буквально пару дней назад по скорой привезли мою свекровь сюда с инсультом. Из всех больниц Москвы почему-то ее привезли сюда, и мы с ней оказались в одном корпусе на разных этажах. Вот такая у меня семейная ситуация сейчас. Есть и плюсы — моему мужу и ее сыну не нужно ездить в разные места», — добавила она.

Накануне 42-летняя Денисова сообщила в соцсетях, что находится в Боткинской больнице из-за травмы ноги, а также показала лежащую в том же учреждении свекровь.

Как уточнял Telegram-канал SHOT, во время операции трое хирургов поставили артистке имплант в ногу.

Марина Денисова снялась почти в 90 картинах, среди которых — «Лед 3», «Солнцепек» и «Тайга».

Ранее актера из «Беспринципных» Руслана Алдонина избили возле бара.

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