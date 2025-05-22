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Продюсер Цой рассказал о работе с детьми на съемках

Продюсер Цой: понимающие роль дети являются находкой для режиссера
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Екатерина Чеснокова/РИА Новости

Дети, которые хорошо понимают свою роль на съемочной площадке, являются настоящей находкой для режиссера. Об этом «Пятому каналу» на премьере сериала «Фишер. Затмение» рассказал продюсер Александр Цой.

По его словам, в ходе работы с маленькими актерами нужно выяснить, насколько они готовы включиться в работу и принимать замечания. При этом он уточнил, что дети младше года, конечно же, не поймут того, что от них требуется.

«Смотря какие дети. Есть дети, которые уже умеют слушать, слышать и пробовать, а есть дети, которые только родились месяцев пять назад, и им не объяснишь, что сейчас он должен спать, что сейчас он должен кричать. Здесь уже как повезет», — пояснил Цой.

Продюсер добавил, что среди детей можно найти таких, которые отлично справятся со съемками.

Актер Владислав Котлярский до этого говорил, что детям следует прививать чувство патриотизма, причем важно учить их любить Родину не на словах, а на деле. В первую очередь патриотизм заключается в заботе о простых людях, подчеркнул он. Актер также призвал ставить на первое место благополучие обычных людей, поддерживать простых граждан. В том числе обеспечить пожилым людям хороший отдых с достойной пенсией, чтобы они жили счастливо и богато, а также сделать все, чтобы не приходилось собирать детям средства на лечение.

Ранее дочь актера Кирилла Сафонова снялась в бикини.

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