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Звезда «Глухаря» рассказал, как прививает детям патриотизм

Актер Котлярский заявил, что воспитывает детей в духе патриотизма
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DiхiMedia

Детям следует прививать чувство патриотизма, причем важно учить их любить Родину не на словах, а на деле, заявил актер Владислав Котлярский. В первую очередь патриотизм заключается в заботе о простых людях, подчеркнул он в беседе с «Пятым каналом».

О воспитании детей актер рассказал на премьере сериала «По следу зверя» и презентации проектов «Смерш 3» и «Операция Карпаты 2», посвященных 8-летию Великой Победы. На мероприятие он пришел с супругой и тремя дочерями. Комментируя тему их воспитания, он подчеркнул важность патриотической составляющей.

«Важно любить свою Родину и говорить о том, что в ней все прекрасно», — убежден Котлярский.

Он также призвал ставить на первое место благополучие обычных людей, поддерживать простых граждан. В том числе обеспечить пожилым людям хороший отдых с достойной пенсией, чтобы они жили счастливо и богато, а также сделать все, чтобы не приходилось собирать детям средства на лечение.

«На первом месте, мне кажется, должна быть хорошая жизнь обычных людей»,— заключил актер.

До этого певец Юрий Лоза рассказал, что написал песню ко Дню Победы, и пожаловался на отсутствие конкурсов патриотической песни. Он заявил об ощущении, что тотальная приватизация в России включила в себя и приватизацию патриотизма.

Ранее Лолита Милявская назвала Яну Поплавскую «псевдопатриоткой».

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