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У звезд «Слова пацана» отсудили миллион за чипсы

Актеры Минекаев и Кемстач проиграли в суде с логистической компанией
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У актеров сериала «Слово пацана. Кровь на асфальте» Рузиля Минекаева и Леона Кемстача отсудили около миллиона рублей. Об этом сообщает Life со ссылкой на Shot.

Компания по производству чипсов «Эу, пацан», принадлежащая артистам, должна выплатить долг логистической компании ООО «Альянслогистик» в размере 904 тысячи рублей с добавлением процента за пользование чужими деньгами.

Долг артистов обязал выплатить Арбитражный суд Москвы.

Компанию по производству чипсов звезды зарегистрировали в конце 2023 года. Среди учредителей также Лаура Кемстач (мать Леона) и бизнесмен Паулюс Виталиус, работавший ранее с аналогичными бизнесами блогеров Анастасии Ивлеевой и Влада Бумаги. Выручка компании в 2024 году составила 29,5 млн рублей.

Накануне Федеральная налоговая служба нашла новый долг у блогерши Валерии Чекалиной.

Ранее суд в Москве постановил взыскать задолженность по коммунальным платежам с Чекалиной по иску «Мосводоканала».

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