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Риелтор объяснил, почему квартиру Волочковой продали на 165 млн рублей дороже

Риелтор Кашапов: квартиру балерины Волочковой продали в два раза дороже из-за имени
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volochkova_art/Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Риелтор Андрей Кашапов объяснил, почему квартиру балерины Анастасии Волочковой на Итальянской улице в Санкт-Петербурге продали на 165 млн рублей дороже ее стоимости. Специалиста цитируют «Аргументы и факты».

Квартира Волочковой, обратил внимание он, продана по цене 841 тысяча рублей за квадратный метр, а соседние квартиры на этой же Итальянской улице продаются по 530 тысяч рублей за метр.

«На канале Грибоедова, пускай не такой фильдеперсовый ремонт, но 407 тысяч за метр. Получается, что свою квартиру она продала чуть ли там на 80-100% выше рынка. Сработало имя, все-таки не зря она работала на имя», — объяснил Кашапов.

Накануне сообщалось, что Волочкова продала 200-метровую шестикомнатную квартиру в центре Петербурга за 165 миллионов рублей.

«Сделка состоялась еще в конце апреля. Вероятнее всего, причина продажи — острая потребность в деньгах. Состоятельных кавалеров у нее давненько не наблюдалось», — сообщают источники.

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