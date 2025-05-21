Подругу Кудрявцевой наградили медалью в МЧС России

Адвокат Екатерина Гордон удостоилась медали МЧС России. Об этом она сообщила в Telegram-канале.

Гордон наградили знаком почета «за содружество во имя спасения». Она получила медаль за успешное выполнение мероприятий по оказанию гуманитарной помощи.

7 мая издание «Страсти» сообщило, что адвокатская контора Гордон заработала 28,7 млн рублей за 2024 год. Юристка еще с 2010 года владеет адвокатской конторой ООО «Гордон и сыновья» — юристке принадлежит 75% компании, остальные 25% — Максиму Дмитриеву.

Гордон тесно дружит с телеведущей Лерой Кудрявцевой. Вместе они создали группу «ЗаVисть». Адвокат рассказывала, что они с Кудрявцевой делают исключительно коммерческую музыку, никакого «артхауса».

14 мая Лера Кудрявцева и Екатерина Гордон сняли клип в метро. Телеведущая опубликовала музыкальный ролик в соцсетях. Она анонсировала совместный концерт с Гордон в Санкт-Петербурге. Выступление пройдет 25 июня.

Ранее Гордон назвала Седокову непорядочным человеком из-за трагедии с Тиммой.