Гордон назвала Седокову непорядочным человеком из-за трагедии с Тиммой: «Она виновата»

Адвокат Екатерина Гордон сообщила, что отказалась от дела о трагедии с Тиммой

Адвокат Екатерина Гордон сообщила в Telegram-канале, что вышла из дела о трагедии с баскетболистом Янисом Тиммой, экс-супругом певицы Анны Седоковой.

Гордон пояснила, что ее команда не видит в наследственном деле перспективы. Седокова, отметила защитница, «дальновидно» ничего не оформляла на себя, поэтому семье Тиммы «не за что биться на территории РФ».

Адвокат также назвала очевидным тот факт, что перед кончиной Тимма сильно переживал из-за «многочисленных измен» экс-супруги. Она отметила, что спортсмен предъявлял артистке претензии в последних переписках из-за этого. При этом, пояснила Гордон, с точки зрения закона Седокову нельзя назвать виновницей трагедии с экс-мужем.

«По-человечески Анна, на взгляд всех, кто вынужден был ознакомиться с ситуацией глубоко, виновата и порядочным человеком назвать ее трудно. В юридическом смысле борьбу с ней продолжать не перспективно», — подытожила Гордон.

Тиммы не стало 17 декабря — в ночь после дня рождения Анны Седоковой. Его нашли в подъезде пятиэтажного дома в центре Москвы. В этот же день артистка сообщила о госпитализации. После этого она находилась в клинике из-за нервного срыва.

Ранее Седокова показала, что помогала семье бывшего мужа после его кончины.