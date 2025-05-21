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Самойлова рассказала, кто живет на ее ферме

Блогер Самойлова призналась, что на ее ферме будут жить альпаки и олени
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Galich Ida/YouTube

Жена рэпера Джигана, блогер Оксана Самойлова занимаются строительством фермы на территории своего дома, на участке уже живут коза Мими, померанские шпицы Шарки и Спарки, шиншилла, кролики и канарейка по кличке Желток. Об этом сообщает «Пятый канал».

Кроме того, во дворе построили курятник.

«У меня там будут альпаки, олени. Они просто будут бегать счастливые, пастись на лугах», — поделилась планами Самойлова.

По ее словам, их соседи недовольны пением петухов и стройкой на участке, однако, с ними удалось договориться. Супруги пообещали отдавать им десяток яиц в неделю, чтобы уладить конфликт.

Блогер отметила, что она также планирует обустроить огород на крыше. Она добавила, что весь их дом сейчас заставлен рассадой.

В начале апреля «Газета.Ru» выяснила, что Оксана Самойлова закрывает свой бизнес. ООО «Антураж» Самойловой находится в стадии ликвидации с 20 марта 2025 года. Известно, что компания потерпела убытки на 61,6% по сравнению с позапрошлым годом. В 2024-м фирма ушла в минус на 33 миллиона рублей. Основным видом деятельности ООО являлась торговля розничная по почте или по информационно-коммуникационной сети интернет.

Ранее жена Джигана выложила видео в крошечном бикини.

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