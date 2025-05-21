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Поплавская об идее отменить пенсию: «Будем откладывать в чулок»

Актриса Поплавская заявила, что не собирается сидеть на шее у своих детей
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Актриса Яна Поплавская в Telegram-канале раскритиковала идею журналиста Сергея Ключенкова (Мардана) об увеличении демографии с помощью отмены пенсии.

Поплавская заявила, что не планирует сидеть на шее у своих детей.

«Будем откладывать в чулок», — заявила артистка.

По мнению Мардана, отмена пенсии способствует тому, чтобы люди чаще рожали. Он объяснил, что россиянам потребуются дети, чтобы они их содержали в старости. Мужчина в резкой форме заявил, что в ином случае человека не станет, так как у него будет недостаточно денег для базовых потребностей.

«Мардан говорит, что его слова выдернули из контекста, но по видео не похоже. Его оправдания ещё больше усугубляют подозрения, что началась подготовка к отмене пенсий. Платить, конечно, будут, но не всем. Кручу-верчу…» — отметила Поплавская.

Телеведущая Ксения Собчак выступила против идеи Мардана об увеличении демографии с помощью отмены пенсии. Она напомнила, что не всем по медицинским причинам дано рожать. Также она считает, что не у всех получится воспитать нормально детей, если они у них появились.

Ранее Поплавская назвала Кирилла Крока продолжателем дела режиссера-русофоба.

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