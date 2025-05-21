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Поперечный о ритуале перед выходом на сцену: «Было немыслимо выйти трезвым»

Стендап-комик Поперечный признался, что раньше не мог выйти на сцену трезвым
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spoontamer/Instagram (компания-владелец Meta признана экстремистской организацией)

Стендап-комик и блогер Данила Поперечный (признан в РФ иностранным агентом) признался на своем YouTube-канале, что в последнее время перестал употреблять алкоголь перед выходом на сцену.

«Раньше для меня было немыслимо выйти на сцену, не выпив перед этим хотя бы один [стакан с] виски с Coca-Cola. Но, начиная с прошлого тура, я перестроился, что теперь, наоборот, мне сложнее выступать нетрезвым», — заявил юморист.

Сейчас — с февраля по июнь 2025 года — Поперечный находится в туре «Агент 813», в рамках которого выступит в Европе, США, странах СНГ и даже Сеуле. По словам комика, он чувствует себя нормально, несмотря на множество концертов.

«Могло быть хуже. Очень помогает то, что мы перестали в туре бухать. <...> Когда я трезвый, то начинаю быстрее соображать и больше смешного могу выдать, хотя в первое время было стрессовее», — рассказал он.

14 июня 2024 года министерство юстиции РФ внесло Поперечного в реестр иностранных агентов. По данным ведомства, юморист выступал против проведения специальной военной операции на Украине и работал с информационными площадками, которые находятся под контролем зарубежных структур.

Позже в отношении комика завели административное дело по ч. 1 ст. 20.3 КоАП РФ («Публичные действия, направленные на дискредитацию российских войск»). В ноябре прошлого года Тверской районный суд Москвы оштрафовал его на 50 тыс. рублей в рамках данного дела. При этом сам Поперечный отказался признать свою вину. В середине апреля 2025 года Московский городской суд отменил решение суда первой инстанции.

Ранее стало известно, что Прохор Шаляпин начал искать работу через соцсети.

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