«Я просто в шоке!»: Буланова раскрыла причину драки своего сына с фанатом

Певица Татьяна Буланова прокомментировала появившиеся в СМИ сообщения о том, что ее сын, 18-летний Никита, подрался со своим фанатом. В беседе с Общественной Службой Новостей артистка призналась, что находится в шоке, так как вообще не знала, что ее сын занимается творчеством и уже имеет своих поклонников.

О случившемся Татьяна Буланова узнала от сообщений своей аудитории в соцсетях – россияне начали писать ей вопросы о том, как себя чувствует ее сын после драки. Так певица узнала, что к Никите в квартиру ломился фанат, после чего произошла драка. По словам артистки, поклонник даже хотел написать заявление в полицию, выдав инцидент за избиение.

Буланову ошарашила новость о том, что ее сын начал заниматься музыкой.

«Я в шоке просто, я не знала. Оказывается, он песни еще пишет. А я ему столько раз предлагала спеть вместе дуэтом. Отказывался все время», — отметила артистка, добавив, что от помощи начинающий артист отказался и решил всего добиваться сам.

До этого Татьяна Буланова призналась, что ее 31-летний сын Александр снова переехал к ней. По данным СМИ, до недавнего времени мужчина жил отдельно от родителей в квартире, которую ему купила мать в Санкт-Петербурге.

Ранее Путин наградил певицу Буланову медалью.