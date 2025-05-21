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Режиссер «Ивановы-Ивановы» снимет сериал про акушерство

Актриса Ангелина Поплавская сыграет в сериале «Отделение»
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KION

Онлайн-кинотеатр KION объявил о начале съемок сериала «Отделение». Об этом «Газете.Ru» сообщили в пресс-службе платформы.

Проект расскажет про сложные отношения матери и дочери, работающих в одном гинекологическом отделении. Врач-гинеколог Дарья работает в медицинском центре «Женское счастье». Она помогает другим женщинам с родами, хотя сама не может завести детей. Она бесплодна из-за аборта, сделанного по настоянию матери Регины.

Дарья хочет подняться по карьерной лестнице и стать новой заведующей отделения. Однако преградой снова становится ее мать, которая вступает на эту должность.
Дарье приходится вступить в конкуренцию с собственной матерью не только в профессии, но и в личной жизни. Регина тайно заводит роман с супругом дочери, не зная, кто он.

В ролях: Виктория Толстоганова, Михаил Тройник, Ангелина Поплавская, Анатолий Кот, Тарас Кузьмин, Юлия Топольницкая, Павел Левкин, Любовь Константинова, Максим Стоянов.

В качестве режиссера выступил Сергей Знаменский, ранее работавший над проектами «Ивановы-Ивановы» и «Семейка».

«Мой персонаж — успешный врач-андролог, внешне собранный и уверенный, но с глубоко подавленными чувствами внутри. Он переживает кризис в браке, в отношениях с матерью — крупным специалистом в той же сфере. Для меня было важно показать, как он шаг за шагом осознает свои внутренние конфликты и учится с ними жить», — рассказала Поплавская.

Ранее Шахназаров заявил, что сейчас нельзя снимать фильм про Путина.

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