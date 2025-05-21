Бабкина о Пугачевой: «Кукушку сорвало»

Певица Надежда Бабкина в беседе с aif.ru назвала Аллу Пугачеву нездоровым человеком из-за того, что артистка назвала россиян «холопами и рабами» и намекнула на то, что «нормальные люди» не вернутся в РФ.

«Это бессилие. Отсюда бешенство. Нездоровые люди. Кукушку сорвало», — заявила Бабкина.

Народная артистка РСФСР уточнила, что не читает новости о Пугачевой, поскольку они ей не интересны. По словам Бабкиной, она интересуется информацией только о тех людях, «которые со своей страной».

«Мне не интересны те, кто уехал. Я со своей страной. Я дочь фронтовика. Поэтому сразу поддержала СВО», — добавила знаменитость.

В марте Бабкина отметила 75-летие. За полвека на сцене она завоевала любовь миллионов и стала главным популяризатором народной музыки. С чего начинала свой творческий путь «королева русской песни» и чем она занимается сегодня — в материале «Газеты.Ru».

Алла Пугачева уехала с мужем Максимом Галкиным (признан в РФ иностранным агентом) и детьми из России в Израиль после начала специальной военной операции на Украине. Певица обратилась к своим критикам и недоброжелателям после отъезда из России и призыва внести ее в реестр иностранных агентов вслед за супругом. По ее словам, люди, которым она не нравилась, «были холопами, а стали рабами».

Сейчас знаменитости активно путешествуют по миру. Их видели в Латвии и Франции, однако основным местом проживания остается Израиль, где дети посещают частную гимназию. У пары есть израильские паспорта, а также гражданство Кипра.

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