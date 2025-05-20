Волочкова рассказала о свадебном путешествии дочери

Балерина Анастасия Волочкова заявила в беседе с mk.ru, что дочь Ариадна провела свадебное путешествие в ее доме.

«Это было путешествие, потому что я ждала этого момента, когда моя дочь поймёт, что главный очаг здесь, это ее дом. Этот очаг я создавала для нее», — рассказала артистка.

Волочкова добавила, что дочь получит дом матери, когда ее не станет. Танцовщица призналась, что смогла получше пообщаться с зятем Никитой Григоряном только после свадьбы. Артистка отметила, что муж Ариадны произвел на нее очень хорошее впечатление. Она попросила не задавать вопросов, почему не знакома с родителями зятя.

«Но на самом деле мне неважно, какие родители у Никиты, потому что мне главное, что моя дочь счастлива, что она любит Никиту — и все. Мне достаточно того, что я Никите доверяю. Я познакомилась с ним в храме. Я верующий человек, и нас всех объединил бог — вот что важно», — отметила балерина.

Ариадна вышла замуж за Григоряна в мае 2025 года. Они также обвенчались в Санкт-Петербурге в апостольской церкви Екатерины.

Ранее суд отменил приказ о взыскании с Волочковой долга.