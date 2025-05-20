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Жених Семенович все еще не развелся с супругой

Певица Анна Семенович заявила, что развод жениха может занять три года
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ann_semenovich/instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Певица Анна Семенович рассказала в беседе с kp.ru, что ее возлюбленный Денис Шреер все еще не развелся с женой.

Семенович объяснила, что бракоразводный процесс не быстрый. По словам певицы, он может занять два-три года. Жена Шреера проживает в Германии.

В июне 2024 года стало известно, что Семенович встречается с женатым мужчиной — бизнесменом Денисом Шреером. Знаменитость вышла на связь и объяснила, что возлюбленный находится в бракоразводном процессе.

В сентябре Семенович рассказала, что пока не получила предложение о свадьбе. Однако она уверена, что возлюбленный попросит ее руки и сердца, как только разберется с разводом. В ноябре Денис Шреер признался, что женится на Анне Семенович в 2025 году.

Семенович рассказала, что никогда не мечтала о свадьбе «принцессы».

«Я провела огромное количество свадеб как ведущая, артистка и певица. На своей свадьбе хочу отдыхать, а не работать», — поделилась исполнительница.

Ранее Семенович переехала в новый дом.

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