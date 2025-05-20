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Подольская рассказала, как муж реагирует на танцы в мини-юбках на сцене

Певица Подольская заявила, что муж не ревнует ее из-за танцев в мини-юбках
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nataliapodolskaya/Instagram (компания-владелец Meta признана экстремистской организацией)

Певица Наталья Подольская призналась в беседе с «Леди Mail», что ее муж, артист Владимир Пресняков, спокойно реагирует на ее танцы в мини-юбках и коротких платьях на сцене.

Подольская отметила, что на сцене с ней танцуют молодые артисты балета. В ходе выступления танцоры могут потрогать певицу, как и она их. Исполнительница уверила, что муж не ревнует.

«Это моя работа, это творчество, это сцена. Володя может пошутить на эту тему, но всерьез ревновать никогда не будет — он выше подобных глупостей», — поделилась певица.

Подольская и Пресняков женаты с 2010 года. В 2015-м у них появился на свет сын Артемий. А в 2020-м артистка родила младшего сына Ивана. У Преснякова также есть первенец от Кристины Орбакайте Никита. В мае 2025-го Наталья заявила, что хочет стать многодетной матерью.

В сентябре 2023 года Подольская рассказала, что Пресняков не отпускает ее в ночные клубы. Она объяснила, что музыкант «очень ревностно» относится к этому.

Ранее сообщалось, что жених Семенович все еще не развелся с супругой.

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