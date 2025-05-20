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«Россияне и так его смотрят»: Юрий Кара выступил за возвращение голливудского кино

Режиссер Юрий Кара поддержал возвращение голливудского кино в Россию
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Екатерина Чеснокова/РИА «Новости»

Режиссер Юрий Кара в комментарии «Газете.Ru» рассказал о своем отношении к возможному возвращению западных киностудий в Россию.

«Зритель наш хитрый, все равно находит возможность смотреть это американское кино в интернете — в достаточно невысоком качестве. Если голливудские фильмы с классными спецэффектами, которые нравятся молодому поколению, снова появятся на большом экране, это, с одной стороны, будет правильно. При этом упорядочит работу кинотеатров, поскольку они сейчас вынуждены «ходить по лезвию бритвы», показывая нелегально американские фильмы, которые привозились из стран ближнего зарубежья. То есть если все это будет легально, я только за», — отметил он.

Режиссер также допустил, что при честной конкуренции российское кино может уйти на второй план. По его мнению, отечественным фильмам нужно выдавать минимальную квоту сеансов.

«Например, сказать, что минимум 25% [сеансов] должны быть заняты российскими фильмами», — предложил он.

20 мая председатель Ассоциации владельцев кинотеатров (АВК) Алексей Воронков заявил, что голливудское кино может официально вернуться в Россию весной 2026 года.

Ранее сообщалось, что американская компания Lionsgate решила вернуться к прокату фильмов в России.

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