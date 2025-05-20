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В России стартовал конкурс косплея на артиста «Дикой Мяты»

Фестиваль «Дикая Мята» объявил о конкурсе косплея
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Пресс-служба фестиваля «Дикая Мята»

Организаторы фестиваля «Дикая Мята» объявили о начале конкурса косплея. Об этом «Газете.Ru» сообщили в пресс-службе мероприятия.

Для участия в конкурсе нужно сделать косплей на любого артиста из лайн-апа 2025 года. Фото образа надо опубликовать в открытом профиле ВКонтакте или Телеграм с хэштегом #косплейдикаямята до 8 июня. 10 июня будут объявлены результаты. Победители получат проживание в готовом палаточном кэмпинге на все дни фестиваля.

Фестиваль «Дикая Мята» пройдет с 13 по 15 июня в поселке Бунырево. На нем выступят такие артисты и группы, как THE HATTERS, ZOLOTO, «Три дня дождя», «Ария», «ХЛЕБ», Saluki, Polnalyubvi, Drummatix, «Заточка», «Базар», Jane air, TMNV, Петр Налич, «Гудтаймс», «Смешband» и другие.

«Дикая мята» ежегодно проводится с 2008 года, в 2020 и 2021 годах фестиваль не проводили из-за ограничений в связи с пандемией коронавируса. В 2022 году фестиваль проводился в течение 10 дней.

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