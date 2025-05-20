Россияне начали скупать товары из сериала «Одни из нас»

В России вырос спрос на товары из сериала «Одни из нас»

В России возрос спрос на товары из сериала «Одни из нас» («The Last Of Us»). Об этом «Газете.Ru» сообщили в пресс-службе CDEK.Shopping.

По данным аналитиков компании, в мае поисковые запросы «The Last Of Us» выросли на 157% по сравнению с апрелем. Наибольший спрос получили коллекционные фигурки персонажей. Они стоят от 5 до 18 тысяч рублей. Также россияне стали чаще покупать одежду с принтами по мотивам проекта и настольные игры по его вселенной.

Второй сезон сериала вышел 13 апреля. Главная героиня в исполнении Элли (Белла Рамзи) выживает в мире, опустошенном превращающим людей в грибы-зомби вирусом. Ее кровь может оказаться ключом к вакцине от мутировавшего грибка.

Драма снята по мотивам одноименной игры Naughty Dog. Премьера сериала состоялась 15 января 2023 года. Проект получил 24 номинации на премию «Эмми» в том году.

Продюсированием и разработкой сценария к первому сезону занимались сценарист «Чернобыля» Крейг Мейзин и президент компании Naughty Dog Нил Дракманн. Композитор оригинальной игры Густаво Сантаолалья сочинил музыку к сериалу.

Ранее звезда сериала «Одни из нас» удалила соцсети после травли.