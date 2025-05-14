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Бывшая жена Паши Техника заговорила о сговоре после кончины рэпера

Бывшая жена Паши Техника заявила, что в кончине рэпера виноваты третьи лица
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techniquepashalive/Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Бывшая жена Паши Техника, блогерша Ева Карицкая (Карина Мельничук — настоящее имя) заявила в Telegram-канале, что в кончине рэпера виноваты третьи лица.

«Все были в курсе, все об этом молчат. Все капельники уехали с острова моментально. Почему все в сговоре? Потому что все всё знали», — заявила блогерша.

Карицкая заявила, что Технику вкололи адреналин перед выездом в госпиталь, чтобы он пришел в себя и дошел до пункта назначения. Экс-супруга рэпера опубликовала переписку с врачом, который пытался спасти артиста. По его словам, медики, которые не имеют лицензии, использовали лекарства, которые нельзя было давать музыканту в его состоянии.

Как утверждает врач, Технику «капали 3 дня» неправильные препараты, вместо того чтобы отправить его в госпиталь. Когда артисту стало плохо, неизвестные дали ему адреналин, чтобы привести в чувства.

Карицкая заявила, что знает причастных к кончине.

«Каждого из них я знаю. Знаю их инстаграмы. Знаю клинику. Я все знаю. Знаю, как Маркус с метоксом Кокса чертили дороги перед вылетом в Тай. Друзья, я все знаю. Знаю, что Артур, мнимый друг Паши, сейчас в кашу пьян или нанюханный. Я знаю!» — рассказала экс-супруга артиста..

Ранее сообщалось, что Ева Карицкая грозится судом из-за мерча с рэпером.

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