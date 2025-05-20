Скончалась звезда сериала «‎Богатые тоже плачут»

На 89-м году жизни скончалась актриса Аврора Клавель (настоящее имя — Теодора Глория Клавель Гальярд), известная в России по роли мамы Чоле Лопес в сериале «Богатые тоже плачут». Об этом сообщает издание Imparcial Oaxaca со ссылкой на Национальную ассоциацию актеров (ANDA).

«Глубоко сожалеем о смерти нашей коллеги Авроры Клавель Галлардо. В ANDA она состояла в комиссии по защите чести и справедливости. Наши соболезнования ее семье, друзьям и коллегам», — сказано в сообщении.

Клавель родилась в 1936 году в городе Пинотепа-Насиональ в Мексике, с юного возраста она мечтала стать актрисой. Карьеру она начала, когда переехала в Мехико. За свою жизнь Клайвель снялась в 120 фильмах и сериалах.

До этого стало известно о кончине российской актрисы Натальи Пикула, известной по ролям в сериалах «Склифосовский», «Папины дочки» и «Час Волкова». Женщина скончалась в 51 год после продолжительной болезни. Последний раз Пикула появилась на экране в 2021 году в роли продавщицы пирожков в ретро-мелодраме «Искренне Ваша». Ее партнерами по проекту стали Софья Зайка и Ян Цапник.

Ранее скончалась актриса из «Дня рождения Буржуя» Людмила Игнатенко.