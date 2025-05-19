Скончалась актриса из «Дня рождения Буржуя» Людмила Игнатенко

Заслуженная артистка Украинской ССР Людмила Игнатенко скончалась на 83-м году жизни. Об этом сообщает «Российская газета» со ссылкой на Киевский ТЮЗ на Липках.

Причина смерти артистки не уточняется. С Людмилой Игнатенко простятся 19 мая, пишет издание.

Актриса родилась и получила образование в украинской столице. С 1970 года года Игнатенко служила в Киевском ТЮЗе на Липках.

В учреждении подчеркнули, что постановки с участием актрисы всегда были праздником, а ее талант могли оценить в том числе юные зрители.

Кинодебют актрисы состоялся в фильме «Ты только не плачь». Игнатенко играла в известных фильмах и сериалах: «Поддубный», «Шулер», «Возвращение Мухтара 5», «Игра взрослых девочек», «День рождения Буржуя».

Кроме того, Игнатенко была актрисой озвучки. Ее голос звучит в мультфильмах «Алиса в Стране чудес», «Солнечный каравай», «Несмышленый воробей», «Одуванчик - толстые щеки», «Страшный, серый, лохматый», «Тайна Страны земляники», «Играй, моя дудочка», «Сказка о жадности» и других.

19 мая стало известно, что в возрасте 83 лет умер народный артист СССР, советский и российский танцовщик и педагог-репетитор Большого театра Юрий Владимиров. В организации рассказали, что артист ушел из жизни 19 мая. Причина смерти не называется. Дата и место прощания и похорон будут объявлены позже.

Ранее ушла из жизни звезда мирового балета Алла Осипенко.