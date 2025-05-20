Умерла актриса из сериалов «Склифосовский» и «Папины дочки» Наталья Пикула

Актриса Наталья Пикула из сериала «Папины дочки» умерла в 51 год

Российская актриса театра и кино Наталья Пикула, известная по ролям в сериалах «Склифосовский», «Папины дочки» и «Час Волкова», умерла в возрасте 51 года после продолжительной болезни. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на друга артистки, сценариста Илью Замешаева.

По словам собеседника агентства, актриса скончалась из-за онкологии. Прощание с Пикулой состоится 23 мая в 11:00 мск в 50-й клинической больнице по адресу: улица Вучетича, дом 21.

Пикула родилась 5 января 1974 года. В 1996-м она окончила Московский институт современного искусства, мастерскую Ивана Тарханова, а с середины 1990-х начала активно сниматься в кино. В ее фильмографии более 130 работ, включая сериалы и кинокартины.

Среди ее проектов: «Кафе «Клубничка», «Вор» Павла Чухрая, третья часть «Старых песен о главном», «Час Волкова», «Папины дочки» (старшая по подъезду), «Кремлевские курсанты», «Беременный», «Бомбила», «Кодекс чести», «След», «Учитель в законе. Возвращение», «Восьмидесятые» и «Склифосовский».

Последний раз Пикула появилась на экране в 2021 году в роли продавщицы пирожков в ретро-мелодраме «Искренне Ваша». Ее партнерами по проекту стали Софья Зайка и Ян Цапник.

Ранее скончалась актриса из «Дня рождения Буржуя» Людмила Игнатенко.