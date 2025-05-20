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Лолиту Милявскую уличили в оскорблении Киркорова : «Говно в перьях и стразах»

Певицу Лолиту Милявскую уличили в оскорблении Филиппа Киркорова на концерте
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Пресс-служба/Звук

Певица Лолита Милявская раскрыла слушателям одного из своих концертов секрет, благодаря которому всегда можно добиться успеха. Об этом сообщает «НеМалахов».

Telegram-канал публикует видео, на котором исполнительница произносит со сцены фразу: «Любое говно, облаченное в перья и стразы, всегда имеет успех.» Ролик обрывается на том, что слушатели начинают смеяться после слов исполнительницы. При этом «НеМалахов» не уточняет, в каком контексте Милявская произносит фразу.

В комментариях интернет-пользователи предположили, что таким образом Милявская могла намекнуть на Филиппа Киркорова или других знаменитостей.

«Наезд на Собчак в перьях?»; «Неее, скорей на Фильку [Филиппа Киркорова]»; «Да, на Киркорова с Басковым. Собчак не поет», — написали под постом.

В феврале 2025-го Лолита называла Киркорова человеком, который предал всех своих собратьев. Она отмечала, что не боится возможной мести от исполнителя. Милявская также уверяла, что у Киркорова есть ресурсы только на то, чтобы «охранять свою собственную корону».

Ранее сообщалось, что Муцениеце запретила дочери лететь в Таиланд с отцом и не звонит сыну.

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