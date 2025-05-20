У объявленного в розыск Гусейна Гасанова хотят отсудить 21 млн рублей

Продюсерское агентство «Инсайт люди» подало иск на 21 млн рублей против блогера Гусейна Гасанова. Об этом сообщает «КП-Петербург».

Документ, отмечает издание, поступил в арбитражный суд еще в конце апреля 2025 года. На сайте суда сказано, что блогер не выполнил «обязательства по договорам возмездного оказания услуг». Другие детали неизвестны.

Заседание по делу пройдет 2 июля.

Как сообщает «КП-Петербург», у Гасанова был заключен партнерский договор с фирмой «Инсайт люди». В 2022 году блогер участвовал в нескольких мероприятиях в Санкт-Петербурге и Москве, организованных компанией.

14 мая стало известно, что блогер заочно арестован, ему грозит до семи лет лишения свободы. Уголовное дело против Гасанова возбудили по статье о легализации и отмывании денежных средств в особо крупном размере. Сам блогер заявил, что у него нет долгов по налогам.

По версии следствия, в 2019–2021 годах блогер не заплатил налоги на общую сумму, превышающую 170 млн рублей. При этом часть средств — свыше 20 млн рублей — он легализовал через финансовые операции.

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