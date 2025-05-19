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В Токио открылась выставка московских студентов по мотивам японских сказок

Студенты МХПИ представили в Токио выставку вдохновленных японскими сказками работ

В Токио в галерее на Наримасу в третий раз открылась выставка работ студентов Московского художественно-промышленного института (МХПИ). Об этом «Газете.Ru» сообщила пресс-служба института.

Как рассказали в пресс-службе, некоторые посетители приходят вновь и приводят друзей и детей. Так, мама с дочкой, которые были на первой выставке, специально пришли снова — успеть посмотреть новые работы, ведь экспозиция длится всего неделю. Один из местных жителей рассказал, что ради этого события специально приехал из другого района Токио.

«Мы хотели показать легенды и сказки Японии средствами «укиё-э» — традиционной японской гравюры. Это язык, понятный японцам, а для нас — способ научиться работать выразительно, найти новые средства художественной выразительности», — объясняет Раушания Шафикова, заведующая кафедрой художественных дисциплин МХПИ.

На выставке представили более 60 работ российских студентов, выпускников, дизайнеров — не только участников поездки, но и авторов, создававших произведения специально для экспозиции, оставаясь в России. В экспозицию вошли графика, масло, куклы, роспись по камню (агату), украшения из металла и камня, костюмы с масками.

Одной из наиболее интересных стала инсталляция по мотивам японской сказки «Сердце журавушки» — прозрачная фигурка журавля с алым сердцем внутри, светящимся при ультрафиолетовом освещении. Автор передал историю о раненой птице, которая в благодарность спасшим ее людям превратилась в девушку и ткала ковры из собственных перьев для приемных родителей.

Осенью группа МХПИ планирует посетить международную выставку ЭКСПО в Осаке.

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