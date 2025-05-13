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Актеру из «Беспринципных» снова понадобилась помощь врачей после избиения

Актер Руслан Алдонин признался, что ему все еще плохо после избиения
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Telegram-канал «SHOT»

Актер Руслан Алдонин рассказал в беседе с mk.ru, что его состояние все еще оставляет желать лучшего после избиения.

По словам Алдонина, сегодня ему снова стало плохо. Артисту пришлось вызывать скорую помощь. Актер рассказал, что он отказался от ближайших съемок. Его внешний вид и самочувствие не позволяют ему участвовать в съемках кино и рекламы.

«Психологически тоже тяжело, потому что на самом деле я приехал в мой любимый город, чтобы проявить себя, строить жизнь, может, внести какой-то свой вклад в общее процветание, но получил такое отношение к себе», — поделился артист.

Алдонин заявил, что приложит все усилия, чтобы причастных к этому инциденту нашли.

12 мая Telegram-канал SHOT сообщил, что актера Руслана Алдонина избили возле бара в центре Москвы.

По информации издания, в ночь на 9 мая артист вступил возле бара в конфликт с группой из трех молодых людей, который перерос в драку.
Актер рассказал, что в какой-то момент ему пришлось убегать от своих обидчиков. Компания избила Алдонина, а также украла у него сумку с документами.

Ранее сообщалось, что в Москве вор охотится за велосипедами работников кино.

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