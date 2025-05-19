Критик рассказал, какую песню Shaman представит на «Интервидении»

Российский исполнитель Shaman (настоящее имя — Ярослав Дронов) представит на грядущем международном конкурсе «Интервидение» яркую и хитовую песню, уверен критик и телеведущий Сергей Соседов. Об этом он рассказал в разговоре с URA.RU.

Он назвал Shaman отличной кандидатурой для того, чтобы представлять Россию на конкурсе.

«Если Россия организует международный конкурс, то она должна показать, какого художественного уровня и мастерства должны быть все его участники. Shaman вполне способен показать высокий международный класс и показать композицию — яркую, хитовую, сложную мелодически и ритмически, а главное — содержательную, наполненную глубоким смыслом», — говорит Соседов.

Какую песню представит на конкурсе Shaman — пока неизвестно.

Где и когда пройдет «Интервидение» в 2025 году, какие исполнители на него приедут и кто будет представлять Россию — в материале «Газеты.Ru».

Ранее Белоруссия выбрала участника «Интервидения».