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Умерла актриса Ольга Блок-Миримская из сериала «Моя прекрасная няня»

Актриса Ольга Блок-Миримская из сериала «Моя прекрасная няня» умерла в 70 лет
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Екатерина Чеснокова/РИА Новости

Актриса Ольга Блок-Миримская, известная по роли в сериале «Моя прекрасная няня», скончалась в возрасте 70 лет. Об этом сообщает портал «Кино-Театр.ру».

По данным информационного ресурса, актрисы не стало 18 мая.

Ольга Блок-Миримская родилась 1 сентября 1954 года в Петрозаводске, но детство провела в Симферополе. С юных лет она занималась гимнастикой, легкой атлетикой, плаванием и танцами. Уже в восемь лет Ольга дебютировала в кино, сыграв главную роль в фильме Бориса Долина «Слепая птица».

После школы она пыталась поступить в ЛГИТМиК, но не прошла отбор. Вернувшись в Симферополь, Ольга поступила на режиссерско-театральное отделение Крымского училища культуры. По окончании училища ее пригласили в труппу Крымского украинского театра драмы и музыкальной комедии, где она служила с 1975 по 1982 год. За это время Ольга сыграла более тридцати ролей и дважды становилась лучшей актрисой года Украины, а также дважды была удостоена премии Марии Заньковецкой.

В 1982 году Ольга родила дочь Ангелину и переехала в Москву. В начале 80-х она поступила в ГИТИС и окончила его в 1988 году на курсе Э. А. Быстрицкой и А. В. Бурдонского. В одном из спектаклей она играла Аркадину в «Чайке» Чехова, где ее заметил Олег Табаков. После окончания института Ольга вернулась в Симферополь к семье, но вскоре снова приехала в Москву по приглашению Табакова. С 1990 года она служила в его Театре-студии, где за четверть века стала одной из ведущих актрис.

В 2006 году Ольге Ивановне Блок-Миримской присвоили звание Народной артистки России.

Ранее актриса из фильма «Выше Радуги» Татьяна Басова скончалась в 64 года.

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