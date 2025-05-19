Стало известно, чем владеет сын Розы Сябитовой

SHOT: у сына Сябитовой Дениса есть две квартиры в Москве и синяя LADA Granta

У сына телеведущей Розы Сябитовой Дениса есть две квартиры в Москве и автомобиль LADA Granta 2018 года. Об этом сообщает Life со ссылкой на SHOT.

Первая недвижимость Дениса, заявляет Telegram-канал, расположена в столичном районе Чертаново. Ее стоимость составляет около 10 млн рублей, а площадь — 40 кв.м. Также у сына звезды «Давай поженимся!» есть доля в трехкомнатной квартире в Савеловском районе Москвы за 25 млн рублей.

35-летний сын телеведущей также владеет синим автомобилем LADA Granta 2018 года. За годы езды Денис нарушил ПДД всего пару раз и сразу оплатил штрафы. Как сообщает SHOT, Денис не женат, он «все время проводит с матерью и не может связать двух слов». Однажды мужчина намеревался вступить в брак с женщиной, у которой было двое детей, но передумал из-за негодования Сябитовой.

SHOT также раскрывает, что сын телеведущей увлекается компьютерными играми, аниме и страйкболом.

Телеведущая Роза Сябитова дважды была замужем. Она признавалась, что от нее с первым супругом Михаилом Сябитовым семья ждала детей. По словам звезды, прежде чем родить первенца, она перенесла 12 неудачных беременностей. Сама Сябитова называет это наказанием свыше за первый и единственный аборт, сделанный в молодости. Артистка родила сына Дениса в 1989 году, а через три года появилась ее дочь Ксения.

В 2008 году телесваха познакомилась с одним из участников «Давай поженимся» Юрием Андреевым, который на 10 лет моложе нее, а через три месяца официально зарегистрировала с ним отношения. В 2011 году Сябитова публично заявила, что подала заявление на развод после того, как супруг избил ее. По признанию артистки, мужчина оказался альфонсом. Сам Андреев опровергал, что поднимал руку на Сябитову.

Звезда говорила, что в ближайшее время точно не собирается замуж, поскольку у нее другие приоритеты в жизни. Телеведущая помогает растить свою внучку, и у нее нет лишнего времени, чтобы ухаживать за потенциальным партнером.

Ранее сообщалось, что на Лазареву потребовали завести уголовное дело и отобрать у нее бизнес в РФ.