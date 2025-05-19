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«Один из лучших»: гитарист «Эпидемии» — о скончавшемся экс-клавишнике «Ленинграда»

Гитарист «Эпидемии» Мелисов назвал Иванова одним из лучших клавишников в России
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Гитарист группы «Эпидемия» Юрий Мелисов в комментарии 78.ru назвал скончавшегося клавишника Дмитрия Иванова, который выступал c «Ленинградом» и певицей МакSим, одним из лучших специалистов в своей сфере.

Мелисов рассказал, что познакомился с Ивановым 23 года назад. Они вместе играли в футбол, и именно гитарист привел знакомого в «музыкальную тусовку». Через несколько лет музыканты стали вместе работать в составе «Эпидемии».

«Это один из лучших клавишников в стране, я в этом просто не сомневаюсь. Имел счастье играть с ним столько лет», — отметил гитарист.

Он также выразил соболезнования родственниками и близким Иванова.

С 29 апреля Иванов находился в отделении реанимации в клинической больнице имени С.П. Боткина, куда его госпитализировали после инсульта. В начале мая клавишник впал в кому. О его кончине 18 мая сообщила певица МакSим. По ее словам, все члены команды верили в то, что Иванов будет жить, но чуда не произошло, несмотря на его любовь к жизни. Звезда призналась, что произошедшее не укладывается в ее голове.

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