Топалов вспомнил, как Тодоренко ушла от него из-за алкоголя: «Вымаливал прощения»

Певец Топалов признался, что Тодоренко ушла от него в начале отношений из-за алкоголя

Певец Влад Топалов рассказал в подкасте «Про это», что его жена, телеведущая Регина Тодоренко, ушла от него в начале отношений.

По словам Топалова, это произошло после совместного вечера с братом Тодоренко. В тот день они выпивали. Артист признался, что не умеет «культурно пить». Как отметил певец, он напился настолько, что не помнил события того вечера. На следующий день музыкант проснулся и заметил, что Регина собрала свои вещи и ушла.

Топалов рассказал, что позже ему показали видео с его «непристойным» поведением.

«И я несколько дней буквально вымаливал прощения. Наконец-то она дала мне аудиенцию. Я пришел в ресторан, а она… Вот знаешь. Это самое страшное. Когда человек не злится, а спокойно говорит: «Смотри, это просто не мое. Ты классный, хороший, но я все. Я не могу вернуться за ту черту, которую ты перешел. Без обид. Ты мне нравишься. У меня есть к тебе чувства, но все», — вспомнил артист.

Топалов рассказал, что после того разговора бросил пить на полтора года. В итоге Тодоренко дала ему второй шанс.

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