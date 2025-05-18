Ляйсан Утяшева похвасталась новым автомобилем

Телеведущая и бывшая гимнастка Ляйсан Утяшева сообщила в Telegram-канале, что приобрела новый автомобиль.

Утяшева опубликовала снимки с авто. Она купила серый кроссовер GAC GS4. По данным auto.ru, цены на подобные машины начинаются от 2,1 млн рублей.

«Я тут решила снова сесть за руль… Конечно, сидеть на заднем ряду удобнее и, в моем случае, продуктивнее. Но любовь к вождению победила», — поделилась телеведущая.

В сентябре 2024 года Утяшева рассказала, что поддерживает себя в форме с помощью спорта и правильного питания. Спортсменка ежедневно встает в шесть утра и делает зарядку. При этом она старается вовлекать в нее своих детей. Телеведущая катается на ролле, прыгает через скакалку и выполняет 5–7 нужных упражнений. Она отметила, что не стремится к очень накачанным ягодицам или кубикам пресса.

Утяшева также посоветовала не гнаться за трендами и стандартами красоты, а следить за своим самочувствием. По словам экс-гимнастки, она выбрала быть не модной, а здоровой. Телеведущая призналась, что при низком весе (51 килограмм) у нее ни на что не хватает сил.

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