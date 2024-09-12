Ляйсан Утяшева раскрыла, как поддерживает себя в форме

Телеведущая и бывшая гимнастка Ляйсан Утяшева призналась в беседе с Telegram-каналом «КРАСОТА ТРЕБУЕТ КЭШ», что поддерживает себя в форме с помощью спорта и правильного питания.

Утяшева ежедневно встает в шесть утра и делает зарядку. При этом она старается вовлекать в нее своих детей. Телеведущая катается на ролле, прыгает через скакалку и выполняет 5-7 нужных упражнений. Она отметила, что не стремится к очень накачанным ягодицам или кубикам пресса.

«Это просто невозможно, ведь я родила двоих детей и не делала подтяжку живота, кубиков там нет. Но подтянутый женственный животик, который никуда не вываливается, — вот это моя мера прекрасного», — поделилась бывшая спортсменка.

Утяшева посоветовала не гнаться за трендами и стандартами красоты, а следить за своим самочувствием. По словам экс-гимнастки, она выбрала быть не модной, а здоровой. Телеведущая призналась, что при низком весе (51 килограмм) у нее ни на что не хватает сил.

«Да, форма напоминает меня в 21 год. Но сейчас понимаю, что уже не вывожу такой темп, а значит, немного прибавляю, при этом не корю себя», — рассказала знаменитость.

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