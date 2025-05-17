Звезда «Уральских пельменей» раскрыл секрет взаимопонимания с детьми

Комедийный актер, экс-звезда команды КВН «Уральские пельмени» Андрей Рожков раскрыл секрет взаимопонимания с детьми. Его цитирует aif.ru.

Как и герой его нового сериала «Киловаттино», Рожков считает, что дети должны жить «сами по себе, воспитываться улицей».

«Мне кажется, не стоит мешать ребенку развиваться, надоедать ему советами. В определенном возрасте вообще лучше не лезть, каждый должен наступить на собственные грабли», — рассуждает Рожков.

Актер подтвердил, что сыновья редко обращаются к нему за советом, не советовался в юности ни с кем и он. Скептически артист относится и к попыткам добиться взаимопонимания с детьми с помощью семейного психолога.

«Как меня научила мама, надо дарить детям бесконечную любовь и уметь прощать. Тогда все будет хорошо», — заключил он.

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