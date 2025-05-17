Дети Дениса Клявера удивили его своим профессиональным выбором

Дети певца Клявера отказались связывать свою жизнь с музыкой

Все трое детей певца Дениса Клявера удивили его своим профессиональным выбором. Об этом он рассказал в подкасте «Уютный Synergetic».

По словам артиста, все они принципиально отказались связывать свою жизнь с музыкой, несмотря на замечательный музыкальный слух.

«Когда я был маленький, у папы была актерская сфера, а меня тянуло в музыку. Для меня актеры были круты, но музыканты были небожители», — вспоминает он.

Клявер заявил, что с детства знал — он станет певцом. Во время посещений концертов юмористов, танцоров и фокусников с родителями он запоминал номера и повторял их дома перед зеркалом.

Старший сын певца Тимофей заканчивает театральное училище в Санкт-Петербурге, средняя дочь Эмилия планирует посвятить себя компьютерной графике, а младший Даниэль пока учится в школе.

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