Похудевший юморист «Кривого зеркала» рассказал о спровоцировавшей набор веса операции

Звезда шоу «Кривое зеркало» Александр Морозов стал героем шоу «Вкусно с Анфисой Чеховой» на ТВ-3 и рассказал об операции, когда-то спровоцировавшей у него набор веса. Об этом «Газете.Ru» сообщила пресс-служба телеканала.

По словам Морозова, в детстве родители баловали его — отец угощал бутербродами с икрой, полученной от браконьеров, а мама — шоколадом, который ей давали на шоколадной фабрике: женщина трудилась там в столовой.

Однако до пяти лет еда не интересовала комика. Все изменилось, когда у него случился аппендицит, спровоцированный продуктом, который в детстве был под строгим запретом.

«После того, как меня выписали из больницы и привезли домой, первое, что я сделал — половником схомячил всю кастрюлю лапши с курицей. У меня проснулся жор. Я помню лежал в кровати после «Спокойной ночи, малыши» и орал: «Бабуль, дай бутербродик!» А она счастливая мчалась на кухню. И через полгода я стал мальчиком с большими пухлыми щеками», — вспоминает Морозов.

Юморист перенес операцию по шунтированию желудка для снижения веса в 2019 году, в результате он похудел на 80 кило. В 2022 году Морозов рассказал, как чувствовал себя до операции.

Ранее Морозов рассказал, сколько денег потратил на наркотики.