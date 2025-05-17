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Ян Цапник впадет в кому, а Яна Кошкина станет мэром в новой комедии

Премьера фильма «Мэр поневоле» с Цапником и Кошкиной состоится на ТВ

Премьера новой комедии «Мэр поневоле» с Яном Цапником и Яной Кошкиной состоится на ТВ. Об этом «Газете.Ru» сообщила пресс-служба канала ТНТ.

По сюжету мэр провинциального Лисьегорска впадает в кому, и исполняющей обязанности главы города становится бывшая текила-герл из бара Катерина Петровна. Ее мэр представил администрации как специалиста из Москвы перед трагедией.

Сначала она воспринимает случившееся как шанс пожить красиво, однако, встретившись с молодым врачом Сергеем, решает преобразить Лисьегорск.

Режиссерское кресло картины стала Радда Новикова («Интерны», «Девушки с Макаровым»). В главных ролях также снялись Кирилл Нагиев, Александра Емельянова, Екатерина Кабак, Татьяна Догилева, Константин Карасик, Сергей Фролов, Артур Ваха и другие.

«Катерина Петровна — невероятный персонаж. Мне кажется, в каждой женщине живет немного от нашей героини: и желание жить красиво, и способность по-настоящему менять окружающий мир. Съемки были веселыми и теплыми — думаю, это почувствуют все зрители!» — говорит Кошкина.

Фильм «Мэр поневоле» покажут на ТНТ 18 мая в 21:30.

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