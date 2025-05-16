Роуд-муви «Туда» с Федоровым и Старшенбаум вышло в прокат

Роуд-муви «Туда» вышел в широкий прокат 15 мая. Об этом «Газете.Ru» сообщили в пресс-службе компании «НМГ Кинопрокат».

В главных ролях — Ирина Старшенбаум и Петр Федоров. Картина расскажет о неожиданном путешествии главных героев из Москвы в Уфу на обычном городском такси. Старшенбаум исполнила роль актрисы «с легким взглядом на жизнь», Федоров сыграл немногословного водителя.

В ходе путешествия персонажи проезжают около 1500 километров. Они пересекают Владимир, Нижний Новгород, Казань, Уфу и Москву, после чего находят не только друг друга, но и себя.

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Все локации были сняты «на натуре», без использования LED-экранов и графики. По словам создателей, фильм вдохновлен реальными разговорами с таксистами. Режиссер Иван Петухов создал сценарий благодаря личным поездкам и диалогам с водителями.

«Это не просто географическое путешествие, а путь к себе. Мы не хотели создавать очередной «контент», а стремились снять живое, дышащее кино — с настоящей природой, настоящими эмоциями, настоящей дорогой», — поделился Петухов.

Ранее самый кассовый южнокорейский фильм в прокате США вышел на российские экраны.