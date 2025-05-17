Назван многомиллионный гонорар звезды 90-х Азизы

Продюсер Сергей Дворцов рассказал о многомиллионных гонорарах звезды 90-х — 61-летней певицы Азизы. Эксперта цитирует издание «Страсти».

По словам Дворцова, интерес к певице снова возрос после ее участия в шоу «Суперстар!». Он отметил, что в аудитории Азизы есть как молодежь, так и люди за 40.

«Заказы на корпоративы есть, но не так много. Гонорар у нее сейчас, наверное, базируется от 3 млн рублей», — рассказал Дворцов.

Кроме того, добавил продюсер, у Азизы хорошая репутация на эстраде — он отметил, что певица всегда приходит на помощь, если о чем-то ее попросить.

Накануне Дворцов рассказал о гонорарах певца Сосо Павлиашвили. По словам продюсера, за выступление на корпоративе 60-летний Павлиашвили просит от 2,5 млн рублей до 3 млн рублей.

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