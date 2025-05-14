Стало известно о многомиллионных гонорарах Сосо Павлиашвили

Продюсер Дворцов: певец Павлиашвили просит от 2,5 млн рублей за концерт

Продюсер Сергей Дворцов рассказал о многомиллионных гонорарах певца Сосо Павлиашвили. Дворцова цитирует портал «Страсти».

По словам Дворцова, за выступление на корпоративе 60-летний Павлиашвили просит от 2,5 млн рублей до 3 млн рублей.

«Он очень обеспеченный человек, влиятельный, тактичный, добрый. Все-таки грузинский мужчина, как-никак», — говорит о характере артиста Дворцов.

Продюсер полагает, что через несколько лет Павлиашвили может уйти на пенсию, чтобы уступить дорогу молодым ученикам.

Павлиашвили известен по хитам «Помолимся за родителей», «Радовать», «Ждет тебя грузин» и другим.

В ближайшее время он готовится выступить в Москве, Майкопе, Пятигорске, Краснодаре, Ставрополе, а в июне – в Санкт-Петербурге. Цены на билеты доходят до 84 тысяч рублей.

Накануне Дворцов заявил, что у певицы Азизы произошел спад после резкого творческого взлета.

Ранее Иосиф Пригожин рассказал о готовности дарить произведения.