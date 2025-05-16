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На Каннском фестивале актера впервые «отменили» из-за обвинений в насилии

Актеру Наварро-Мусси запретили приходить на премьеру фильма в Каннах
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Pascal Le Segretain/Getty Images

Впервые в истории Каннского кинофестиваля руководство запретило актеру выходить на красную дорожку премьеры из-за обвинений в сексуальном насилии. Об этом сообщает Variety.

На Каннском фестивале «отменили» французского актера Тео Наварро-Мусси. Президент фестиваля Тьерри Фремо вместе с продюсерами фильма запретил артисту приходить на премьеру фильма «Дело 137», где он сыграл второстепенную роль.

33-летний Наварро-Мусси сыграл второстепенную роль в картине, которая вошла в основную программу фестиваля.

Три бывших партнерши обвиняли актера в изнасиловании, физическом и психологическом насилии. Они рассказывали, что инциденты произошли в 2018, 2019 и 2020 годах. Дело против Наварро-Мусси прекратили в апреле 2025 года из‑за отсутствия доказательств, однако истицы пообещали подать апелляцию.

«Руководство Каннского кинофестиваля внятно заявило, что не будет освещать деятельность людей, подозреваемых в сексуализированном насилии», — мотивировали свое решение продюсеры фильма.

Накануне актера Жерара Депардье признали виновным в домогательствах.

Накануне изнасилованная медиамагнатом женщина стала адвокатом Пи Дидди.

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