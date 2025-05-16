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«Смеялись, строили планы»: солист «Челси» о деталях кончины супруги

Певец Корзин рассказал, что его жены Екатерины не стало мгновенно во сне
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korzinakatya/Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Солист группы «Челси» Алексей Корзин впервые рассказал о деталях кончины супруги Екатерины. О трагедии он поговорил с «Аргументами и фактами».

По словам Корзина, жены не стало во сне.

«У меня нет на руках финального заключения всех экспертиз. Все, что я знаю, это, скорее всего, произошло мгновенно. Катя ушла во сне», — вспоминает он.

Певец добавил, что нашел супругу утром — ночь он провел в другой комнате, укладывая младшего сына. Мужчина пытался реанимировать жену, но было поздно.

«Катя ушла внезапно, без причины. Мы накануне смотрели вместе фильм, смеялись, строили планы, а утром твоя жизнь разделяется на до и после», — делится Корзин.

В браке с Екатериной у Алексея Корзина родилось двое сыновей — Петру в конце мая исполнится девять лет, а Георгию скоро будет четыре года. Сейчас с воспитанием мальчиков Корзину помогает теща.

Екатерины Корзиной не стало в начале апреля. Ей было 34 года.

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