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Яна Чурикова раскрыла подробности кончины жены солиста «Челси»

Телеведущая Яна Чурикова: жена певца Корзина не проснулась
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korzinakatya/Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Телеведущая Яна Чурикова раскрыла подробности кончины жены солиста группы «Челси» Алексея Корзина. Об этом она написала в своем Telegram-канале.

По словам Чуриковой, 34-летняя Екатерина Корзина легла спать и не проснулась.

«Не могу уложить такое в голове. Молодая, красивая, любимая и любящая. Просто не проснулась…» — говорит Чурикова.

О кончине супруги Корзин рассказал 7 апреля.

Екатерина и Алексей познакомились в 2013 году — тогда девушка написала музыканту в соцсети «ВКонтакте». Вскоре пара поженилась, в браке появилось двое сыновей — Петр родился в 2016 году, а Гоша — в 2021 году.

Накануне в Санкт-Петербурге молодой стример случайно выпал из окна своей комнаты во время эфира на платформе Twitch. 19-летний Никита решил проветрить комнату, однако сделал неловкое движение на кресле с колесиками.

Ранее не стало артиста Ричарда Чемберлена, сыгравшего красавца-священника в «Поющих в терновнике».

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