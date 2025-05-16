SHAMAN вновь захотел в Ставрополь после отмены концерта за 15 млн рублей

Певец SHAMAN заявил, что ждет от Ставрополя приглашения на День города

Заслуженный артист России SHAMAN (настоящее имя Ярослав Дронов) вновь захотел выступить на Дне города в Ставрополе после прошлогоднего инцидента с отменой его выступления. Об этом музыкант заявил со сцены во время вчерашнего концерта в местном Дворце культуры и спорта, сообщают «Новости Ставрополя и Ставропольского края».

«Скоро вновь сентябрь, и сейчас я стою перед многочисленной публикой и хочу провести живое голосование и услышать мнение народа. Ставрополь, вы хотите, чтобы я приехал к вам в этом году?» — спросил исполнитель у зрителей.

Посетители концерта одобрили идею, и певец со сцены обратился к региональным властям, заявив, что ждет официального приглашения от руководства края.

Осенью 2024 года концерт артиста в Ставрополе, запланированный на День города, отменили после общественной дискуссии о его гонораре в 15,3 млн рублей. Глава региона Владимир Владимиров провел опрос среди жителей, в котором 80% участников высказались против выступления. Гонорар SHAMAN вернул.

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