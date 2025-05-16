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SHAMAN вновь захотел в Ставрополь после отмены концерта за 15 млн рублей

Певец SHAMAN заявил, что ждет от Ставрополя приглашения на День города
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Михаил Воскресенский/РИА Новости

Заслуженный артист России SHAMAN (настоящее имя Ярослав Дронов) вновь захотел выступить на Дне города в Ставрополе после прошлогоднего инцидента с отменой его выступления. Об этом музыкант заявил со сцены во время вчерашнего концерта в местном Дворце культуры и спорта, сообщают «Новости Ставрополя и Ставропольского края».

«Скоро вновь сентябрь, и сейчас я стою перед многочисленной публикой и хочу провести живое голосование и услышать мнение народа. Ставрополь, вы хотите, чтобы я приехал к вам в этом году?» — спросил исполнитель у зрителей.

Посетители концерта одобрили идею, и певец со сцены обратился к региональным властям, заявив, что ждет официального приглашения от руководства края.

Осенью 2024 года концерт артиста в Ставрополе, запланированный на День города, отменили после общественной дискуссии о его гонораре в 15,3 млн рублей. Глава региона Владимир Владимиров провел опрос среди жителей, в котором 80% участников высказались против выступления. Гонорар SHAMAN вернул.

Ранее МакSим взяла меч и спела «Знаешь ли ты» для 39 тысяч болельщиков перед матчем «Спартака».

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