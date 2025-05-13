Депардье признали виновным в домогательствах

Суд в Париже признал актера Жерара Депардье виновным в домогательствах на съемках в 2021 году. Об этом сообщает телеканал BFMTV со ссылкой на решение суда.
«Суд постановил приговорить господина Депардье к 18 месяцам условного срока», — указано в решении суда.
Суд постановил, что Депардье виновен в домогательствах по отношению к обеим женщинам 54 и 34 лет. На съемках фильма «Зеленые облака» в 2021 году они были декоратором и ассистентом режиссера.
Также суд постановил лишить Депардье гражданских прав сроком на два года, к тому же актер был внесен в реестр сексуальных преступников.
До этого в Петербурге учащиеся обвинили преподавателя училища в домогательствах.
Как рассказала одна из учащихся, с педагогом она познакомилась до поступления, когда ей было 16 лет.
Ранее стало известно, что Жерар Депардье снимается в новом фильме.