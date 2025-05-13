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Депардье признали виновным в домогательствах

BFMTV: суд в Париже признал Депардье виновным в домогательствах на съемках
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Abdul Saboor/Reuters

Суд в Париже признал актера Жерара Депардье виновным в домогательствах на съемках в 2021 году. Об этом сообщает телеканал BFMTV со ссылкой на решение суда.

«Суд постановил приговорить господина Депардье к 18 месяцам условного срока», — указано в решении суда.

Суд постановил, что Депардье виновен в домогательствах по отношению к обеим женщинам 54 и 34 лет. На съемках фильма «Зеленые облака» в 2021 году они были декоратором и ассистентом режиссера.

Также суд постановил лишить Депардье гражданских прав сроком на два года, к тому же актер был внесен в реестр сексуальных преступников.

До этого в Петербурге учащиеся обвинили преподавателя училища в домогательствах.

Как рассказала одна из учащихся, с педагогом она познакомилась до поступления, когда ей было 16 лет.

Ранее стало известно, что Жерар Депардье снимается в новом фильме.

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